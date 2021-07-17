إجراءات جديدة من مصر للطيران للركاب الرحلات الدولية

السبت، 17-07-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة مصر للطيران
عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لركاب الرحلات
الدولية، ضمن الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المطبقة حول العالم للحد من
التكدس وتقليل فرص انتشار فيروس" كورونا
" المستجد.
ومن أهم الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة ضرورة التواجد بالمطار لإنهاء إجراءات
السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف (4:30) بالنسبة للرحلات الدولية، وساعتين
ونصف (2:30) قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية)، حسب البيان
الذي أصدرته.
كما ناشدت مصر للطيران
عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق
الهواتف الذكية لمصر للطيران
والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر
عليه توفيرًا لوقتهم قبل السفر.
و وفرت الشركة العديد من أرقام التليفونات لمزيد من المعلومات،
مطالبة بالتواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران
على 1717 من أي محمول و 090070000 من
أي خط أرضي داخل مصر أو 0097142306666 من أي مكان في العالم أو بمكاتب مصر للطيران
المنتشرة حول العالم.