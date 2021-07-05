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بعد شفائها من " كورونا"..

أول ظهور للفنانة ليلى طاهر بعد إصابتها بكورونا.. ماذا قالت؟

الفنانة ليلي طاهر
الفنانة ليلي طاهر
Native
الإثنين، 05-07-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال

أكدت الفنانة ليلي طاهر أن حالتها الصحية جيدة بعد شفائها من فيروس" كورونا".
وأضافت الفنانة في مداخلة لبرنامج " آخر النهار" للدكتور محمد الباز علي فضائية النهار أنها أصيبت بكورونا وظلت في المستشفي لمدة 10 أيام، ثم مكثت بالمنزل لمدة 10 أيام أخري مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة الآن .
و قالت :" "كورونا انتهت تماما، وأنا في البيت، وأصبحت حريصة أكثر من الأول في كل تصرفاتي والإجراءات الاحترازية، معربة عن سعادتها لسؤال الناس عنها، مضيفة:" رب ضارة نافعة، لما أصبت حسيت كل الناس بتسأل عني، أشكر كل اللي وقف جمبي وأشكر وزيرة الصحة على اهتمامها، ورعايتها المرضى، كما أشكر نقابة الفنانين والدكتور أشرف زكي ونهال عنبر".
وأشارت  إلى أن الدراما الحالية  تعاني من ظروف صعبة وقاسية، و أن الأسواق العربية صعبة ولم تعد موجودة، مضيفة:"أشكر الفنانين الذين يعملوا في ظروف صعبة، إن شاء الله يعود الفن المصري قويا".
 

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