أول ظهور للفنانة ليلى طاهر بعد إصابتها بكورونا.. ماذا قالت؟

الإثنين، 05-07-2021
08:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة ليلي طاهر أن حالتها الصحية جيدة بعد شفائها من فيروس"
كورونا
".
وأضافت الفنانة في مداخلة لبرنامج " آخر النهار
" للدكتور محمد
الباز علي فضائية النهار
أنها أصيبت بكورونا
وظلت في المستشفي لمدة 10 أيام، ثم
مكثت بالمنزل لمدة 10 أيام أخري مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة الآن .
و قالت :" "كورونا
انتهت تماما، وأنا في البيت،
وأصبحت حريصة أكثر من الأول في كل تصرفاتي والإجراءات الاحترازية، معربة عن سعادتها
لسؤال الناس عنها، مضيفة:" رب ضارة نافعة، لما أصبت حسيت كل الناس بتسأل عني،
أشكر كل اللي وقف جمبي وأشكر وزيرة الصحة على اهتمامها، ورعايتها المرضى، كما أشكر
نقابة الفنانين والدكتور أشرف زكي ونهال عنبر".
وأشارت إلى أن الدراما
الحالية تعاني من ظروف صعبة وقاسية، و أن
الأسواق العربية صعبة ولم تعد موجودة، مضيفة:"أشكر الفنانين الذين يعملوا في
ظروف صعبة، إن شاء الله يعود الفن المصري قويا".