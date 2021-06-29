الصحة العالمية محذرة.. استعدوا لجوائح جديدة

الثلاثاء، 29-06-2021
08:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
، تيدروس أدهنوم غيبريسوس،
المجتمع الدولي التعلم من جوائح
جديدة قريبة، مطالبا بالتعلم من دروس أزمة فيروس كورونا
للاستعداد بشكل مناسب لجوائح
مستقبلية.
و أضاف تيدروس في تصريحات صحفية: "علينا جميعا أن نتعلم
الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة
والجوائح
الجديدة لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات
الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي"، حسبما نشرت " صدي".
كما انتقد تيدروس
ما وصفه بـ"عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر
يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.