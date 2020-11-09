أول تعليق لـ " أحمد خالد صالح وهنادي مهني " بعد الزواج
هنادي مهنى
الإثنين، 09-11-202010:28 صإيمان هاني
أعرب النجم أحمد
خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى عن سعادتيهما في أول تعليق بعد حفل الزفاف ، علي
مواقع التواصل الإجتماعي.حيث نشر كلاً منهم نفس الصور عبر
حسابتهم الشخصية
على" انستجرام ".
وعلق صالح قائلاً:
"للبدايات الجديدة، دائمًا معك، بحبك يا ساحرتي، والحلم اتحقق، بارك الله لنا
وعلينا وجمع بيننا في خير".
ومن جانبها علقت
هنادي قائلة: "الحلم اتحقق واتجوزت أعز صديق ليا".
واحتفل أحمد خالد
صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما أول أمس الجمعة 6 نوفمبر، في أحد الفنادق، بحضور عدد
من الأصدقاء ونجوم الفن.