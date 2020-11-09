أول تعليق لـ " أحمد خالد صالح وهنادي مهني " بعد الزواج

هنادي مهنى



أعرب النجم أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى عن سعادتيهما في أول تعليق بعد حفل الزفاف ، علي مواقع التواصل الإجتماعي.حيث نشر كلاً منهم نفس الصور عبر

حسابتهم الشخصية على" انستجرام ".

وعلق صالح قائلاً: "للبدايات الجديدة، دائمًا معك، بحبك يا ساحرتي، والحلم اتحقق، بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا في خير".

ومن جانبها علقت هنادي قائلة: "الحلم اتحقق واتجوزت أعز صديق ليا".

واحتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما أول أمس الجمعة 6 نوفمبر، في أحد الفنادق، بحضور عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.



