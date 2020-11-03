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درة تفجر مفاجأة عن زواجها من رجل متزوج

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درة
 
الثلاثاء، 03-11-2020 08:25 م محمد فضل

حسمت الفنانة التونسية درة الجدل المثار حول زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال هاني سعد، بعد تعرضها لهجوم كبير من قبل جمهورها عقب تصريح زوجة زوجها الأولى منة هشام أنها لم تنفصل عنه أمس الاثنين بالتزامن مع حفل زفاف درة وهاني سعد.
وقالت درة في تسجيل صوتي لإذاعة تونسية إن زوجها مطلق واختار أن يستكمل حياته معها معقبة: كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".
واختارت الفنانة درة، فستانا من تصميم اللبناني زهير مراد، وبلغت قيمة الفستان 3205 دولارات، وذلك خلال عرضه بأحد مواقع الأزياء الشهيرة وهو ما يعادل 48 ألف جنيه. 
 

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