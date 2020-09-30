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وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

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جثة
 
الأربعاء، 30-09-2020 03:43 م محمد فضل- متابعات

فُجع الوسط الفني السوداني والسوري بوفاة الممثل السوداني ياسر عبد اللطيف، الذي إشتهر في الدراما السورية، بعد صراع مع المرض، إذ كان في حالة غيبوبة بسبب إرتفاع ضغط الدم، بأحد مستشفيات الخرطوم في السودان.
ونعى عدد كبير الممثلين السوريين زميلهم ياسر، ومنهم قاسم ملحو، الذي كتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "وبدأ عنقود دفعتنا بالقطاف واول حباته ياسر عبد اللطيف، الرحمة لروحك ايها المبدع واراح الله روحك القلقة، وربما لن تنتظرنا طويلا".
يُذكر أن ياسر درس وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا في عام 1993، حيث عاش مدة تزيد عن عشرين عاماً، وشارك في العديد من المسلسلات، ومنها "مرايا"، "بقعة ضوء"، "الزير سالم"، "حور العين"، "صلاح الدين الأيوبي"، كما شارك في مسرحيات كثيرة، منها "روميو وجولييت"، "الليلة الثانية عشرة"، "ليالي شهريار"، "سرير ديزدمونة"، "هاملت بلا هاملت".

 

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