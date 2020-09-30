وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

الأربعاء، 30-09-2020
03:43 م
محمد فضل- متابعات
فُجع الوسط الفني السوداني
والسوري
بوفاة
الممثل السوداني
ياسر عبد
اللطيف، الذي إشتهر في الدراما السوري
ة، بعد صراع مع المرض، إذ كان في حالة
غيبوبة بسبب إرتفاع ضغط الدم، بأحد مستشفيات الخرطوم في السودان.
ونعى عدد كبير الممثلين السوري
ين زميلهم ياسر، ومنهم قاسم ملحو، الذي كتب
في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "وبدأ عنقود دفعتنا
بالقطاف واول حباته ياسر عبد اللطيف، الرحمة لروحك ايها المبدع واراح الله روحك
القلقة، وربما لن تنتظرنا طويلا".
يُذكر أن ياسر درس وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوري
ا في
عام 1993، حيث عاش مدة تزيد عن عشرين عاماً، وشارك في العديد من المسلسلات، ومنها
"مرايا"، "بقعة ضوء"، "الزير سالم"،
"حور العين"، "صلاح الدين الأيوبي"، كما شارك في مسرحيات
كثيرة، منها "روميو وجولييت"، "الليلة الثانية عشرة"،
"ليالي شهريار"، "سرير ديزدمونة"، "هاملت بلا هاملت".