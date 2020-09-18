مفاجأة تنشر لأول مرة عن ارتباط ياسمين عبد العزيز بالعوضي

ياسمين عبد العزيز



تحدث الفنان أحمد العوضي، عن أول لقاء تم بين وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا إن اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته أرادت "ياسمين" أن تدبح له القطة".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية "سي

بي سي"،ب أنه عندما ترشح لأداء دور ضابط في مسلسل "لآخر نفس" رفض الأمر لكثرة أداءه دور ضابط لكن عندما علم باشتراك ياسمين عبدالعزيز وافق، لافتًا إلى أنه حدث موقف غير لطيف بينهما في غرفة الملابس خشي من خلاله عدم استكماله في المسلسل.

و تابع : "أنه حضر جلسة تصوير للمسلسل بعد هذا الموقف مباشرة وطلب منها الإسكريبت لعدم امتلاكه وهو ما رحبت به ونسيت ما حدث"، كاشفًا أنه تزوج ياسمين عبدالعزيز قبل إعلان الزواج بمدة كبيرة وحدث بينهما شد وجذب لكن انتهى الأمر بالحب والزواج.





