سيدة خليجية تعود للحياة بعد 27 سنة .. ونجلها يروي عدة مفاجآت عنها

الثلاثاء، 01-12-2020
08:23 ص
أحمد عادل شعبان
عرضت الإعلامية المصرية ريهام سعيد
قصة طريفة حدثت في إحدى الدول الخليجية
لسيدة عادت للحياة بعد غيبوبة 27 سنة.
وقال عمر أحمد - نجل السيدة العائدة - إنها دخلت في غيبوبة منذ 27 سنة وكان عمره 4 سنوات.
وقال: كنت أتحدث معها وهي في الغيبوبة وكنت أتحدث معها في مشكلة تخصني ، وبعدها سمعت منها صرخة والأطباء لم يجدوا شيئا غريبا.
وأضاف: في اليوم التالي سمعت صوت يناديني وفجأة وجدت أن أمي تتكلم وتنادي علي وطلبت رأي الأطباء ولاحظوا أنها بدأت تتكلم وعادت للحياة مرة أخرى وقالت لي إنها كانت تسمعنا .