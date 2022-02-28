75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام
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Teads
الإثنين، 28-02-202202:04 م
تحدثت عادل حنفي، رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، عن سبب ارتفاع تكلفة العمرة هذا العام، حيث بدأ سعرها من 35 ألف جنيه، معقبا: “ السبب هو قلة الأعداد المسموح بها من قبل المملكة العربية السعودية.. وسيكون هناك حجر صحي مؤسسي بأحد الفنادق هناك وإقامة شاملة لمدة ثلاثة أيام على نفقة المعتمر”.
وأضاف “حنفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه وبعد 48 ساعة من وصول المواطن للمملكة يتم عمل مسحة بي سي أر له على نفقة المعتمر، موضحا أنه خلال شهر رمضان ستصل تكلفة العمرة إلى 75 ألف جنيه.
وتابع أن أى معتمر داخل المملكة العربية السعودية من ضمن المبالغ التي يقدمها فى مكاتب السياحة عمل تأمين صحي على المعتمر، يستفيد به فى حالة أى أمراض.