الأربعاء 16 فبراير 2022
توقيت مصر 14:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أيمن يونس يتوعد نجلي مرتضى منصور: «احنا رجالة وهاخد حق أمي»

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

تهز الكويت.. تسريب فيديو مخل لدبلوماسي كويتي يثير ضجة

وفاة طفل جزائري على طريقة الطفل ريان

تسريب صوتي لنجلي مرتضى منصور يثير ضجة كبيرة..ماذا قال أمير مرتضى؟

قتل مصري في الكويت وإلقاء جثته في الشارع

عمر كمال يُعلق على قرار وقفه عن الغناء في مصر

تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

ADS
 

غضب عارم بالسعودية.. رجل يمارس الفاحشة مع فتى والشرطة تتحرك

Capture
ا
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 10:03 ص

أحدث مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب عارمة لرجل يمارس الرذيلة مع فتى داخل خيمة.
وتصدر هاشتاج مغتصب_حفر_الباطن الترند في السعودية، مطالبين الشرطة بالقبض على الرجل، لما قام به من جريمة غير أخلاقية.
وبعد ساعات قليلة تمكنت الشرطة من القبض على الرجل ومعه ثلاثة متهمين آخرين، وقالت الشرطة في بيان لها، شرطة حفر الباطن على 4 أشخاص "مواطن و 3 مقيمين من القبائل النازحة" في حفر الباطن، بعد أن ظهر أحدهم يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية وتوثيق آخر ذلك ونشره.
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
 

إقرأ ايضا

Capture

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

عائلته-وعلاقاته-الشخصية-2

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

112021412148276250065

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

أخبار متعلقة

2019_5_10_8_30_9_133

السعودية تعلن آخر موعد لإصدار تصاريح عُمرة رمضان

2014-635519203588129492-812_main

بعد القبض عليه.. دجال يكشف عن أمور لو فعلتها تحفظك من الجن والسحر(فيديو)

61ff49404c59b72d0876ac6e

هجوم على سعد الصغير بسبب تحوله إلى امرأة في السعودية

61fd195642360477513d9532

نقابة الفنانين تدخل على خط أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ.. ماذا قالت؟

image

الإعلان عن موعد غرة شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر في السعودية فلكيًا

الفنان-محمد-صبحي-وتركي-ال-الشيخ

رد صادم من محمد صبحي على «إهانة» تركي آل الشيخ