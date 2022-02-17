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وفاة مشهور مواقع التواصل «شبل يام» يصدم السعوديين

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شبل يام
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الخميس، 17-02-2022 09:23 ص

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إثر تعرض المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي المشهور باسم " شبل يام"، لحادث مرورر مروع، حيث أعلن والده عن وفاته دماغيًا، بينما يرقد في العناية المركزة بين يدي الله.
 وحصل "شبل يام" على شهرة واسعة في المملكة بسبب حبه وغيرته الشديدة على رموز الوطن في السعودية، وتصدر اسمه الترند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
وشارك في الترند آلاف السعوديين والكويتيين، داعين لـ شبل يام بالشفاء كونه بين يدي الله وأعلن والده وفاته دماغيًا، الأمر الذي أصاب الجميع بالحزن والصدمة.
 

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