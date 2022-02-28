الثلاثاء 01 مارس 2022
توقيت مصر 05:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

السيسي: وزير التعليم « خد على دماغه»

السيسي يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج: أنا عملت كده مع بنتي

عروس سعودية تحظر زوجها من واتساب بعد أن اختلى بها والمحكمة تخلعه

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور لـ سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

الإعدام لزوجة وعشيقها حرقا الزوج حيًا أثناء نومه حتى مات

ADS
 

شاهد.. مصري يرفض رقمًا ضخمًا في جلسة صلح بالسعودية ويعفو لوجه الله

download
ا
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 11:23 ص

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عقد جلسة صلح بين مقيم مصري ومجموعة من المواطنين بنجران في السعودية، حيث رفض المصري قبول 700 ألف ريال سعودي وسيارة كتعويض.
ووثق مقطع الفيديو المتداول رفض المقيم مصري قبول 700 ألف ريال سعودي (نحو 186 ألف دولار) وسيارة كتعويض في "جلسة صلح" بسبب مشاجرة، قائلا: "إحنا عفونا أول شيء لوجه الله تعالى، وتاني شيء لعيال راشد العرجاني.. فونا بدون أي مقابل، بارك الله فيكم عرضتوا علينا ولكن إحنا لا يلزمنا منكم سيارات ولا مال".
وأضاف المقيم المصري: "حقنا وصلنا وإحنا إخوان ومفيش أي فرق..حقنا وصل"، ليرد عليه أحد الأطراف بجلسة الصلح: "اعتبرها هدية"، في حين أن الرجل المصري أكد رفضه للهدية، ليقول أحد الأطراف بجلسة الصلح: "ما راح ننسى هذا المعروف..بارك الله فيكم،..اليوم أنتوا تممتوا الصلح".
شاهد بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

2016_10_1_15_40_56_859

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

image

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

85798361632379528

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

أخبار متعلقة

d7756dd9-0dc8-4f3a-9790-e0a12945b216-1600x1000

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

187664

مصر للطيران تعلن عن شرط جديد لآداء العمرة

image

فيديو مؤثر.. لحظة إنقاذ طفل سعودي عالق على قمة جبلية

حسين-العجمي-673x470

وفاة مشهور مواقع التواصل «شبل يام» يصدم السعوديين

Capture

غضب عارم بالسعودية.. رجل يمارس الفاحشة مع فتى والشرطة تتحرك

2019_5_10_8_30_9_133

السعودية تعلن آخر موعد لإصدار تصاريح عُمرة رمضان