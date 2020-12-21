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50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بكورونا .. بشرط

أحمد موسي
أحمد موسى
 
الإثنين، 21-12-2020 07:57 ص إيمان هاني

أكد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أن مصر أول دولة في العالم تقوم بعمل تأمين صحي لمواطنيها في الخارج في حال الإصابة بفيروس كورونا، معقبا:" لم يسبق أحد مصر في هذه الخطوة سوى بعض الحالات الفردية لبعض الشركات".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، بأن التأمين يشمل إقامة الفرد في البلد المسافر لها لمدة 3 أيام.
وتابع:" سيكون هناك 50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بفيروس كورونا بعد سفره للخارج، وذلك لتحمل تكاليف علاجه في البلد الموجود فيها لمدة 3 أشهر من سفره من مصر".
وأوضح المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أنه سوف يتم تزويد المسافر بعد إجراءه تحليل كورونا قبيل السفر وظهور نتيجته سلبيه، شهادة تأمين صحية ومعها كتيب صغير به لوكيشن يحدد مواقع بعض المستشفيات التي سيتوجه لها في البلد المسافر له.
وأضاف أن هذا القرار يشمل كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تلزم الوافدين إليها من مصر بعمل تحليل كورونا "البي سي أر".

 

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