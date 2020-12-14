الإثنين 14 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

" ترامب " يثير الجدل مرة أخري بخصوص لقاح " كورونا "

اشتباكات بين القبائل في تونس ..وهذا قرار الحكومة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

العثور على فنانة شابة جثة ملطخة بالدماء على سريرها

شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

ADS
 

آخر تصريحات لفنانة مصرية قبل اختفائها في ظروف غامضة: لن أخلع هدومي لأمثل

فنانة
آخر تصريحات لفنانة مصرية قبل اختفائها في ظروف غامضة: لن أخلع هدومي لأمثل
 
الإثنين، 14-12-2020 07:42 ص المصريون
مازالت الفنانة رولا محمود تتحصل على اهتمامات المصريين بعد اختفائها الغامض في انجلترا بعد إعلان إصابتها بـ كورونا وسط أنباء عن وفاتها قبل أشهر في عز انتشار الفيروس.

وشاركت رولا في العديد من الأفلام في بدايتها على رأسها فيلم " معالي الوزير" مع الراحل أحمد زكي فضلا عن " مواطن و مخبر وحرامي " .

وفي حوار نادر لها قبل تركها التمثيل وسفرها للاستقرار بانجلترا قالت:

- أنا إنسانة معذبة وأصبت بانزلاق غضروفي نتيجة فيلم معالي الوزير حيث لم يتحمل عمودي الفقري زيادة وزني في مدة وجيزة بسبب الفيلم.

- لن أسمح لنفسي أن أخلع ملابسي لأحصل على دور في فيلم.

- حين سيرى الناس أدواري بعد فترة طويلة سيدركون أنني أريد التمثيل حبا فيه ولست أريد تقديم أدوار الإغراء.

واختفت رولا محمود منذ مارس الماضي بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا وسط تساؤلات عن مكانها دون جدوى.
 

إقرأ ايضا

شمس-الكويتية-1200x796-1

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

1-1379769

سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

معز مسعود

والد حلا شيحة: يجب على معز مسعود القيام بهذا الأمر منعا للقيل والقال

أخبار متعلقة

تيم الحسن

مصدر يفجر مفاجأة مدوية حول انفصال تيم الحسن و وفاء الكيلاني

فنانة

فنانة تحصل على حكم ضد والدتها بالسرقة .. والأم: كنت محتاجة وعايزة المطربة أحلام تتدخل

محمود حميدة

محمود حميدة لمتابع استفزه: أنت ذكر ولا أنثى؟

رمضان صبحي

نادر شوقي يتهكم على تصريحات رمضان صبحي بعد خسارة بيراميدز: أكيد العيب في اللوجو

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع