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سر حصول مصر على لقاح كورونا الصيني واستبعاد الأمريكي

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كورونا
 
الإثنين، 14-12-2020 09:17 ص المصريون

كشف الإعلامي محمد الباز، عن الأسباب التي دفعت مصر لتفضيل لقاح “سينو فارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا على لقاح “فايزر” الأمريكي.
وأوضح الباز، خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، أن السبب الأول هو أن اللقاح الصيني يحتاج إلى أن يحفظ تحت درجة تبريد تتراوح بين من 2 إلى 8 تحت الصفر، وتستطيع مصر من خلال الأجهزة التي تمتلكها حفظ 110 مليون وحدة من هذا اللقاح.
أما “فايزر” فأشار الإعلامي إلى أنه يحتاج إلى أن يحفظ في درجة 70 تحت الصفر، وليس في مقدور مصر توفير أجهزة لتبريد كميات كبيرة منه.
وتابع أن السبب الثاني وراء اختيار مصر للقاح الصيني هو أن بكين وضعت مصر ضمن الدول التي لها الأولوية في الحصول على اللقاح، أما الولايات المتحدة فالأولوية لديها للأمريكيين والأوروبيين.
 

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