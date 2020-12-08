قرار عاجل من «التعليم» بعد زيادة أعداد المصابين بكورونا

الثلاثاء، 08-12-2020
09:42 ص
المصريون
بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا
، أصدرت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني، قرار
ات جديدة بعودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات
التابعة لها، في إطار توجه الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا
.
حيث قررت الوزارة ان يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات
التابعة له بالحضور للعمل ٣ أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الايام الثلاثة
والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يقوم الزملاء الحاضرين بعمل
الزملاء المناوبين بدون تكاسل أو تقاعس.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة التغيب عن ايام الحضور في ظل هذه
الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج، إجازة
استثنائية لمدة ١٥ يوما، تبدأ من تاريخ عودته.
وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا
أو مخالط أو
مشتبه بإصابته، من خلال احضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن
١٤ يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات
ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال
أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق
ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من
بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة
والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين
صدور تعليمات أخرى.