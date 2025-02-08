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علاء مبارك بعد تراجع ترامب عن خطة عزة: «عالم متجيش بالذوق»

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السبت، 08-02-2025 12:16 م
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن «عدم العجلة» في تنفيذ مقترحه بشأن قطاع غزة.
وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد «داعٍ» للعجلة في تنفيذ مقترحه بشأن غزة، والذي يتضمن تهجير سكان القطاع، وإعادة بناء المدينة فيما وصفه بأنه سيكون «ريفيرا الشرق الأوسط».

وقال «مبارك» في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «لف وارجع تاني مكان من الأول، يعني كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق».
لف وارجع تانى مكان من الاول، يعنى كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق 😊

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