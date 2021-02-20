السبت 20 فبراير 2021
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : ٥,٣ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن

إعلامية سعودية مثيرة للجدل تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها.. والسبب!

الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة الدولي

وفاة الفنان توفيق الناصر بعد معاناة مع المرض

بعد أيام من زواجها.. إعلامية شهيرة تصدم الجميع:«ممكن أخونه..احنا بشر»

دراسة تفجر مفاجأة صادمة عن الدقيق الأبيض: وفاة مبكرة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

عروس تضع زوجها في موقف مُحرج وتطلب أمرًا "غير لائق" في حفل الزفاف

أول تعليق من الإمارات على احتجازها ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة

كيم كاردشيان تطلب الطلاق من زوجها أمام المحكمة وتكشف السبب الصادم

ADS
 

وفاة الفنان توفيق الناصر بعد معاناة مع المرض

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية
ارشيفية
 
السبت، 20-02-2021 01:38 م المصريون
فجع الوسط الفني بوفاة فنان كبير بعد صراع طويل مع المرض، ونعاه عدد كبير من الفنانين داعين له بالرحمة.
وتوفي الفنان التونسي الكبير توفيق الناصر، بعد معاناة مع المرض، ونعته الفنانة لطيفة التونسية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ نشرت صورته وعلّقت عليها بالقول: "رحم الله فنان تونس الكبير الاستاذ توفيق الناصر مدرسه كبيره . البقاء لله".
الجدير ذكره ان الراحل لحّن للعديد من الفنانين، وابرزهم لـ محمد عبده قصيدة "جريح" كلمات الشاعر فائق عبد الجليل.
كما قدّم اغاني عدة بصوته لعدد من الشعراء مثل نزار قباني وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين.
في رصيده العديد من الأعمال الفنية، ابرزها "ايجيك نهار وتتفكرني" و"وداعا لست أهواك".
 

إقرأ ايضا

6799136-1006076192

إعلامية سعودية مثيرة للجدل تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها.. والسبب!

13165190721528242615

كورونا يتمكن من فنان شهير ونقله بشكل عاجل للعناية المركزة

Capture

بعد أيام من زواجها.. إعلامية شهيرة تصدم الجميع:«ممكن أخونه..احنا بشر»

أخبار متعلقة

20150820_145602_5944

مفاجأة.. رشدي أباظة الفنان الوحيد الذي دفن 3 مرات

ggggggosaa

وفاة فنان شهير بعد صراع مع كورونا

_315x420_c2098f2c2d2ac4b082819591affb9ee15f840451d24525b931ecc020daf0f9fe

في ذكرى رحيله.. «مجدي وهبة» حافظ على صلاة الفجر ومات بالحسرة

20171220060010010

«محمد رضا».. شارك في عملية سرية ضد إسرائيل ومات بطريقة عجيبة

Capture

إمام مسجد يكشف أغرب ما حدث لفنان شهير في آخر صلاة قبل وفاته بساعات

54021-145375536_10164919330390602_1391794473178053315_n

صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجيء