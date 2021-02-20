وفاة الفنان توفيق الناصر بعد معاناة مع المرض

السبت، 20-02-2021
01:38 م
المصريون
فجع الوسط الفني بوفاة فنان
كبير بعد صراع طويل مع
المرض، ونعاه عدد كبير من الفنان
ين داعين له بالرحمة.
وتوفي الفنان
التونسي الكبير توفيق الناصر
، بعد معاناة
مع المرض، ونعته الفنان
ة لطيفة التونسية
على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي،
اذ نشرت صورته وعلّقت عليها بالقول: "رحم الله فنان
تونس الكبير الاستاذ توفيق
الناصر مدرسه كبيره . البقاء لله".
الجدير ذكره ان الراحل لحّن للعديد من الفنان
ين، وابرزهم
لـ محمد عبده قصيدة "جريح" كلمات الشاعر فائق عبد الجليل.
كما قدّم اغاني عدة بصوته لعدد من الشعراء مثل نزار قباني
وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين.
في رصيده العديد من الأعمال الفنية، ابرزها "ايجيك نهار
وتتفكرني" و"وداعا لست أهواك".