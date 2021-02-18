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مفاجأة.. رشدي أباظة الفنان الوحيد الذي دفن 3 مرات

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رشدي أباظة
 
الخميس، 18-02-2021 03:55 م المصريون

كشف جمال أرشيف، مفاجأة عن دفن الفنان رشدي أباظة، مشيرًا إلى أنه الفنان الوحيد الذي دُفن ثلاث مرات.
وقال جمال، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رشدي أباظة هو الفنان الوحيد الذى دفن ثلاث مرات، حيث إن وصيته كان دفنه فى نزلة السمان، متابعا: "بعد ما مات حصل خلاف بين بنته وأمه، وبنته نقلته لطريق الإسكندرية الصحراوى للأرض الخاصة به، ثم قامت بنقله إلى زوجته".
وتابع: "اللى يشوف زينات صدقى فى التليفزيون هى هى اللى على الطبيعة، وهى فتاة أحلام عبد السلام النابلسي".
وأشار إلى أنه كانت هناك شائعة بأن الفنانة سامية جمال رجعت مرة أخرى للرقص بسبب الأموال إلا أن تلك المعلومة غير صحيحة أبدا، قائلا: "أنا عندى مذكرات سامية جمال وهى كان معاها فلوس، هى رجعت للرقص بسبب وحدتها".
 

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