يواجه الإعدام.. بيان جديد من المتحدث العسكري بشأن ضابط حادث مدينتي

تطور جديد شهده حادث مدينتي، مع إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات العسكرية.

وقال المتحدث العسكري في بيان، اليوم الأحد: "استكمالا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهت التحقيقات الجارية فى القضية، وتقرر إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية".

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن المتحدث العسكري توجيه تهمة "القتل العمد والشروع فيه" للمتهم في واقعة الدهس المعروفة بـ"حادث مدينتي"، والتي أدت إلى مصرع صيدلانية وإصابة أبنائها الثلاثة.

وقال المتحدث العسكري في بيان إنه تقرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وجارٍ إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات، مضيفا: "تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وأضاف المتحدث في بيانه: "تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

حادث مدينتي

وقع حادث مدينتي مطلع يوليو/تموز الجاري في تجمع سكني بمدينة القاهرة الجديدة، وتسبب في مصرع صيدلانية تدعى "بسمة" بعدما تحركت مع زوجها وأطفالها للاعتذار لمالك سيارة خدشها ابنها أثناء اللعب.

وذكرت وسائل إعلام أن الطفل الصغير صدم سيارة الضابط الطبيب بـ"سكوتر" أمام فيلا مجاورة لمنزل الأسرة، وتسبب في خدشها، فخرج غاضبًا، ونشبت مشادة كلامية، فاستقل سيارته ودهس الأسرة، وتتسبب في وفاة الأم "بسمة" وإصابة الأطفال إصابات بالغة.