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"صور المتّهم في حادث مدينتي

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الحادث
السبت، 08-07-2023 12:35 م نسمه عبد الوهاب
تخرج من كلية الطب العسكري، حيث نشرت الصور وهو يرتدي الزي العسكري، بخلاف عدة صور أخرى.

















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