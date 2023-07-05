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أول صور لضحايا حادث مدينتي المصابين

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زوج الضخية المصاب
الأربعاء، 05-07-2023 07:53 ص
انتشرت مجموعة من الصور لضحايا حادثة الدهس التي وقعت في كومبوند مدينتي بالقاهرة الجديدة والتي أسفرت عن مقتل طبيبة وإصابة زوجها وأطفالها، والتي نفذها ضابط في الجيش .
وأظهرت الصور طفل وطفلة أثناء تقديم العلاج لهما داخل المستشفى، كما أظهرت صور أخرى الأب والأطفال قبل الحادث.
وأصدرت القوات المسلحة بيانا، قالت فيه : "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وأسندت للمتهم جرائم " القتل العمد والشروع فيه " وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .
وكشفت التحقيقات أن مشادة نشبت بين قائد مركبة ورجل وأسرته على خلفية قيام طفل بخدش سيارة الأول بسكوتر كهربائي وهو ما أشعل غضبه فاستقل مركبته ولحق بالأب وأسرته، ودهسهم ونتج عن ذلك وفاة الأم وتعمل طبيبة وإصابة باقي أفراد الأسرة.





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