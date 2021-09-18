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مش سعودي.. سارة الكندري وأحمد العنزي يواصلان مسلسل الفضائح بنشر صور جديدة

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السبت، 18-09-2021 03:07 م


تستمر حرب الفضائح بين الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها السابق نحم مواقع التواصل الإجتماعي أحمد العنزي.
فنشر أحمد وثيقة الطلاق، بعد تصريحات سارة التي أشارت فيها إلى أن جنسية العنزي ليست سعودية، ليثبت بالوثيقة عكس كلامها.
من جهة ثانية، صدمت سارة المتابعين، بنشرها وثيقة أخرى تظهر أنه احمد ليس سعوديا ومسجل تحت بند "مقيم بصورة غير قانونية"، فطالب الجمهور الجهات الأمنية بالتحقيق بالأمر، معتقدين أن أحدهم زور الأوراق الرسمية.
كما أظهرت الوثيقة عمر الكندري الصادم، فهي من مواليد عام 1996 وتبلغ من العمر 25 عاماً.
ولفت أنظار المتابعين أيضا، أن هذا الطلاق الثاني الذي يقع بين الثنائي، إذ أن الأول حصل عام 2020.


 

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