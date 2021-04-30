الجمعة 30 أبريل 2021
توقيت مصر 20:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

جلسة تصوير لـ جوهرة داخل ساحة أشهر المساجد تثير ضجة(صور)

الأهلي في مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلامية شهيرة: توقفت عن قراءة الفنجان بعدما رأيت فيه وفاة أختي

شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

الإعلان عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

شاهد.. كارثة في إسرائيل تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى

نقل دلال عبدالعزيز للمستشفى بعد تدهور حالتها بسبب كورونا

اتهام "بوتين" بالضلوع في اجتياح "أجسام طائرة مجهولة" لمدمرة أمريكية

شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي بعد عملية التجميل في أول ظهور لها

ADS
 

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولًا كبيرًا لسبب غريب

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الجمعة، 30-04-2021 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
قرر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون" إعدام مسئولًا حكوميًا لسبب غريب ، أثار حفيظة الرأي العام العالمي .

ياتي قرار الزعيم الكوري بسبب أن المسئول الذي يبلغ من العمر 50 عام أغضب الزعيم لتأخره في تسليم مشروع تجهيز المستشفي ،كما أنه اقترح أن تستورد كوريا الشمالية الأجهزة الطبية من الصين بدلا من أوربا وهو ما كان كوريا يريده فقرر الزعيم الكوري إعدامه علي الفور، حسبما نشرت الصحف العالمية .

وأشارت وسائل الإعلام إلي أن الزعيم الكوري الشمالي وضع حجر الأساس لمستشفي بيونج يانج في مارس 2020 وطالب ببنائه خلال فترة قصيرة لا تتعدي 6 أشهر إلا أن المسئول تأخر في تنفيذ القرار .
 

إقرأ ايضا

خالد الغندور

الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

جوهرة

جلسة تصوير لـ جوهرة داخل ساحة أشهر المساجد تثير ضجة(صور)

قراءة الفنجان

إعلامية شهيرة: توقفت عن قراءة الفنجان بعدما رأيت فيه وفاة أختي

أخبار متعلقة

Capture

«عشماوي» يكشف قصة الشرطي الذي رفض إعدامه قبل خلع بنطاله

maxresdefault

نفذ حكم الإعدام في 1070.. وفاة «عشماوي» مصلحة السجون