أول فيديو لمحاولة اغتصاب أستاذة جامعية على يد شقيقها وصديقه في أرض زراعية

الثلاثاء، 05-10-2021
10:43 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو يوثق
محاولة شاب اغتصاب شقيقته الأستاذة الجامعية بمساعدة صديقه في أرض زراعية بمحافظة
الدقهلية.
ويظهر الفيديو إنقاذ السيدة من قبل الأهالي في اللحظات
الأخيرة وضبط شقيقها.
وقالت الاستاذة الجامعية: "أخويا خطفني هو وصاحبة وحاولوا
يغتصبوني"، حيث استدرجها بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري لكي تحصل على ميراثها،
إلا أنها فوجئت به يتوقف على الطريق، ودخل بالسيارة في أرض فضاء، وربط يديها.
وحرض شقيق الضحية صديقه للتعدي عليها، لكي يصورها في وضع
مخل، ويهددها بما صوره، كما بدأ في نزع ملابسها عنها، حتى وصلت أصوات استغاثتها إلى
المارة.
وصفت الضحية الواقعة بأن المتهمان قيدوا يديها، لتفاجئ بأن
شقيقيها وصديقه يقيدوها بواسطة أفيز بلاستيك، وكمموها بلاصق طبي، ثم أخذوا الذهب الذي
كانت ترتديه، ثم بدأ شقيقيها يهددها بأنه سيفضحها، وقالت: "شدني من هدومي حتى
أتعرى، ويصورني مع صاحبه".
حاول شقيق الضحية وصديقه الهروب إلا أن المارة أبلغوا شرطة
النجدة التي حضرت على الفور، وألقت القبض على أحد المتهمين، قبل أن تتمكن مباحث قسم
شرطة أول المنصورة
من القبض على المتهم الثاني.
وقرر قاضي المعارضات
في محكمة قسم أول المنصورة
، حبس المتهم بخطف شقيقته ومحاولة تصويرها عارية في وضع مخل
مع صديقة، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
ورُفض استئناف
المتهم على قرار تجديد حبسه، بعدما وجهت له النيابة العامة ولصديقه تهم خطف وهتك عرض
شقيقته والاعتدء بالضرب عليها وإحداث إصابتها الموصوفة في التقرير الطبي.
وأعلنت رئاسة مركز
ومدينة المنصورة
بمحافظة الدقهلية، عن استجابتها لنداء الدكتورة إسراء، عضو هيئة التدريس
بإحدى الجامعات، ضحية الطمع في الميراث، وقررت رئاسة المركز منع أي تعاملات على قطعة
الأرض ملك مورثها، إلا بعد الانتهاء من النزاعات القضائية، وذلك حفاظاً على حقوقها
الشرعية.