جعلهن يقلدن الأفلام الجنسية معه.. المؤبد لمعلم الجيزة بتهمة هتك عرض 5 طالبات

الإثنين، 31-10-2022
10:28 ص
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، معلم كمبيوتر
بمدرسة ابتدائى وإعدادى فى منطقة منشأة البكارى، بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامه
بهتك عِرض 5 طالبات
من زميلات ابنته داخل محل عمله.
وقال ممثل النيابة العامة، فى قرار الإحالة أمام «الجنايات»، إن المتهم هتك
عِرض المجنى عليهن بغير قوة أو تهديد، واللاتى لم تتجاوز سنهن 12 عامًا، حال كونه
من المتولين تربيتهن- المعلم الخاص بهن- واستغل سلطته عليهن بزعم تلقينهن درسًا فى
تخصصه، وما إن ظفر بهن حتى استطالت يده إلى سوآتهن.
واعترف المتهم «أ. م. ع»، أمام المحكمة، المنعقدة فى معسكر قوات الأمن
المركزى فى 6 أكتوبر، بارتكابه الجريمة قائلًا: «الكلام ده حصل، وأنا غلطان،
وأعانى إثارة جنسية نحو الأطفال».
وشرح المدرس: «عندى 38 سنة، ومن زمان عندى مشكلة ان بتحصلِّى إثارة ناحية
البنات الصغيرة، وكنت عاوز اتعالج بس مش عارف أعمل إيه، ولما اشتغلت فى المدرسة فى
شهر أكتوبر كان البنات بينزلوا المعمل عندى يقعدوا على الكمبيوتر، وكنت بحس بإثارة
جنسية ناحيتهم، ومسكت نفسى علشان هما بيبقوا مجموعة، بس كنت ساعات بقعد ألمس
أجسامهم كأنى بطبطب عليهم».
وأضاف المتهم: «أنا اتولدت وعشت فى مركز ديروط بأسيوط، ودخلت كلية الآداب
جامعة المنيا، وأخدت دبلومة فى الكمبيوتر، واشتغلت إخصائى تطوير فى مدرسة ثانوى،
وبعدها اشتغلت فى المدرسة محل الواقعة».
وتابع: «أنا متزوج من 2009، وعندى ولدين وبنت أعمارهم 12 و10 و8 سنوات»،
وتراجع عن اعترافاته بأنه «مريض نفسيًّا»، قائلًا: «أنا الكلام ده قلته علشان خايف
ومُرتبك، وأول مرة اتحط فى الموقف ده، بس أنا ماعملتش حاجة، ولما كنت بطبطب على
البنات كان بدافع أبوى وحسن نية ومش قصدى حاجة وحشة».
واستمعت «الجنايات» إلى أقوال المجنى عليهن وأفراد أسرهن، الذين قالوا:
«منذ فترة كلمنا مديرة المدرسة، ولم تتخذ أى إجراء فى مواجهته، وما حدث أن المدرس
تحرش بالبنات، وطلب منهن خلع البنطلونات لتصويرهن، مع تشغيله فيديوهات مُخِلّة
بالآداب لرؤيتها، وطلب من البنات تقليد المَشاهد».