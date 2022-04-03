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ياسر جلال يتصدر الترند.. ماذا قال مغردون عن تجسديه شخصية «السيسي»؟

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Teads
الأحد، 03-04-2022 02:04 م

تصدر الفنان ياسر جلال الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار3"، والذي يجسد فيه شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويأتي مسلسل الاختيار 3 الذي عرضت مساء السبت الحلقة الأولى منه، امتدادا لجزأين سابقين، ويتناول الاحتجاجات الشعبية التي أدت في النهاية إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وفي الحلقة الأولى من المسلسل، ظهرت شخصية السيسي باللباس العسكري داخل اجتماع ضم عددا من المسؤولين المصريين.
وتحول اسم ياسر جلال إلى ”ترند“ على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما أشاد مستخدمو تلك المواقع بقدرة ياسر جلال على تجسيد شخصية السيسي انتقده آخرون.
ووصف مغرد على تويتر جلال بقوله: ”ياسر جلال مبدع اقسم بالله تقمص لشخصية الرئيس السيسي غير طبيعيه“.
وتساءلت مغردة ثانية عن أداء جلال على حسابها في ”تويتر“ قائلة: ”هي طبقة الصوت اللي جايبها ياسر جلال دي طبيعي عادي كدة؟“.
فيما قارن آخر بين الممثلين رامز جلال الذي يقدم برامج مقالب وبين الممثل ياسر جلال قائلا: ياسر جلال: 1، رامز جلال:0.
وقال مغرد آخر إنه: ”للحظة الأولى حسيت انه السيسي.  ياسر_جلال ابداع“.
وكتب مغرد في سياق ليس واضحا إن كان تهكما وانتقادا للممثل ياسر جلال أو إشادة بدوره في مسلسل الاختييار 3 قائلا: “ خلاص كده ياسر جلال ضمن لقب افضل ممثل في تاريخ مصر“.
في المقابل تعرض الممثل ياسر جلال إلى الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجسيده دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما قد تكون تلك الانتقادات نابعة من موقف سياسي باعتبار أن المسلسل يتحدث عن واحدة من اعقد وأصعب المراحل في التاريخ المصري الحديث.
يذكر أن الفنان صبري فواز يجسد دور الرئيس السابق محمد مرسي، فيما يجسد الفنان عبدالعزيز مخيون دور مرشد الإخوان المسلمين في ذلك الوقت محمد بديع.
ويشارك في ”الاختيار 3″، كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد رياض وسمر مرسي وإيمان العاصي. والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.
 

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