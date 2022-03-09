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لم يتمالك دموعه.. شاهد بكاء السيسي على مشهد من فيلم «الشهيد خالد»

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الرئيس السيسي
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الأربعاء، 09-03-2022 12:49 م
بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة.
وتضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في نفس اليوم الذي ولده فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، وذلك تخليدا وللتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
وتأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.
 

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