وقفه وتغريمه.. لجنة الانضباط السعودية تؤدب رونالدو بسبب حركة مشينة





أصدرت لجنة الانضباط بالسعودية قرار بفرض عقوبة على لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بسبب الحركة "المشينة" التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف " كريستيانو " مباراة واحدة وتغريمه 10.000 ريال وإلزامه بدفع 20 ألف لنادي الشباب.

وجاء في تفاصيل البيان : كان نادي الشباب تقدم شكوى ضد رونالدو، بشأن قيامه بإثارة جمهور نادي الشباب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر بتاريخ 2024/02/25م ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024.

وبعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الشباب، ومخاطبة الناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى، وتقرر الآتي :-

أولاً: قبول الشكوى من الناحية الشكلية.

ثانياً: قبول الشكوى من الناحية الموضوعية.

ثالثاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو للمادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.

رابعاً: إيقاف لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو (1) مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

خامساً: إلزام لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

سادساً: إلزام لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

سابعاً: رد ماعدا ذلك من طلبات.

ثامناً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.