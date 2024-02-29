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وقفه وتغريمه.. لجنة الانضباط السعودية تؤدب رونالدو بسبب حركة مشينة

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وقفه وتغريمه.. لجنة الانضباط السعودية تؤدب رونالدو بسبب حركة مشينة

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رونالدو
الخميس، 29-02-2024 04:37 ص

 

أصدرت لجنة الانضباط بالسعودية قرار بفرض عقوبة على لاعب النصر كريستيانو رونالدو، بسبب الحركة "المشينة" التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف " كريستيانو " مباراة واحدة وتغريمه 10.000 ريال وإلزامه بدفع 20 ألف لنادي الشباب.

 

وجاء في تفاصيل البيان : كان نادي الشباب تقدم شكوى ضد رونالدو، بشأن قيامه بإثارة جمهور نادي الشباب، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر بتاريخ 2024/02/25م ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2024.

 

وبعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الشباب، ومخاطبة الناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى، وتقرر الآتي :-

 

أولاً: قبول الشكوى من الناحية الشكلية.

 

ثانياً: قبول الشكوى من الناحية الموضوعية.

 

ثالثاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو للمادة (57-1) من لائحة الانضباط والأخلاق.

 

رابعاً: إيقاف لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو (1) مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

 

خامساً: إلزام لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

 

سادساً: إلزام لاعب نادي النصر/ كرستيانو رونالدو بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

 

سابعاً: رد ماعدا ذلك من طلبات.

 

ثامناً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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