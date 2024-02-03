صفقة تاريخية: رونالدو يصبح شريكا في نادي النصر!

السبت، 03-02-2024
04:42 ص
نسمه عبد الوهاب
فجر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا عن رغبة الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو
في شراء حصة استثمارية في نادي النصر
.
وقال الشنيف، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه "دورينا غير": "رونالدو
قد يشتري حصة من نادي النصر
بالفعل."
ومن جانبه، أكد الإعلامي البرتغالي برونو سانتوس، أحد المقربين من رونالدو
، في تصريحات عبر نفس البرنامج أن رونالدو
قد يشتري حصة من نادي النصر
بالفعل.
وأضاف الإعلامي البرتغالي: "رونالدو
يُريد أن يكون الآن جزءًا من هذا النادي ومن هذا المشروع".
وتابع سانتوس: "رونالدو
يقدر اهتمام النصر به، ويريد أن يرد الجميل للنادي من خلال المساهمة في مشروعه المستقبلي".
واستشهد الإعلامي البرتغالي بحديث رونالدو
عن الدوري السعودي ودفاعه عن السعودية
قائلاً: "وكأنه يدافع عن بلده ووطنه البرتغال، رونالدو
يعترف بالجميل".