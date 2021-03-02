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وفاة يحيى حمزة كوشك مهندس بئر زمزم

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يحيى كوشك
 
الثلاثاء، 02-03-2021 10:25 ص

توفي الدكتور السعودي يحيى حمزة كوشك، المعروف بـ" مهندس بئر زمزم"، عن عمر ناهز الـ80 عاما.
وقاد الراحل فريق تنظيف بئر زمزم قبل 4 عقود، وقام بتعقيمه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية،كما ذكر في كتابه التوثيقي الرائع”زمزم طعام طعم وشفاء سقم”
وكان عضوا في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة. وشغل منصب مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الغربية ووكيل الشؤون الفنية لأمانة العاصمة المقدسة ومهندس مدني لشؤون البلديات في وزارة الداخلية.
 

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