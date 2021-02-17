ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

الأربعاء، 17-02-2021
03:33 م
المصريون
مأساة إنسانية مؤثرة شهدتها قرية الشيخ علي البهلول بمدينة بني سويف
، حيث
لفظت مسنة أنفاسها الأخيرة بعد دقائق من اكتشافها وفاة ابن
ها متأثرة بحزنها عليه.
وشيع أهالي القرية جثمان محام توفي بأزمة قلبية أثناء نومه، وكذلك جثمان
والدته التي توفيت بعده بلحظات من جراء الصدمة.
وقال اثنان من أهالي القرية ،إن أحد أبناء القرية وهو أحمد عبدالسلام مرسي،
محام يبلغ من العمر 35 عاما، توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خلال نومه بمنزل
أسرته بالقرية، واكتشفت الأم
الواقعة خلال ذهابها لإيقاظه لتسقط بجواره وتفارق
الحياه بعد تأكدها من وفاة
ه، مشيرين إلى أن تقرير مفتش الصحة أكد أن سبب وفاة
الابن
والأم
أزمة قلبية حادة .
وأضافا أنه تم تشييع جثمان المحامي ووالدته في جنازة مهيبة، شارك فيها
أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن الشديد.