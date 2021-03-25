وفاة مخرج شهير بشكل مفاجئ

الخميس، 25-03-2021
02:27 م
محمد فضل
توفى اليوم الخميس المخرج
أحمد فوزي، إثر إصابته بأزمة
قلبية مفاجئة.
أعلن ذلك السيناريست محمد سلامة عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعى " فيسبوك "، وكتب : "لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في
وفاة
صديق العمر الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك،
المخرج
أحمد فوزى في ذمة الله " .
وكان الراحل قدم عدد من الأعمال مثل مش الف ليلة وليلة للفنان
أشرف عبد الغفور و ناشط فى حركة عيال وانكسار الصمت .
كما شارك الراحل فى عدد من الأعمال كمخرج
منفذ ومساعد وكان
إبرزها مسلسل " الدالى "، والذى قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف.