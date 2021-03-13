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ملك الأردن يصل المستشفى بالزي العسكري ويحقق بنفسه مع المدير بعد الكارثة

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ملك الأردن
 
السبت، 13-03-2021 05:05 م محمد فضل

وصل مساء اليوم السبت، ملك الأردن عبدالله الثاني، مستشفى السلط في العاصمة عمان، بعد انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، ووفاة عدد كبير منهم، في كارثة هزت الرأي العام.
ووثق الفيديو، ملك الأردن مرتديًا الزي العسكري، يبحث عن مدير مستشفى السلط الحكومي، فيما سيطر الغضب الشديد على الملك عبدالله الثاني أثناء حديثها مع مدير ‎المستشفى بعد الحادثة، كما طالبه بتقديم استقالته.
وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، قدم استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادثة، تلبية لأمر ملكي.
جدير بالذكر أن وكالة “عمون” الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8. وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث.

شاهد فيديو آخر للحظة وصل الملك المستشفى بالضغظ هنا:
 

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