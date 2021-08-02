الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:17 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

وفاة عروس بعد ساعة من دخلتها في بني سويف (تفاصيل صادمة)

العروس-1627919954-0
العروس
Native
الإثنين، 02-08-2021 07:34 م

سادت حالة من الحزن والصدمة، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عقب وفاة عروس تدعى إسراء شعبان سعد القاضي، يود دخلتها بعد زفافها بساعة، عقب شعورها بالإعياء وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها نقلها إلى المستشفى لإسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى، وتم تشييع جثمانها اليوم.
الفاجعة أصابت أهالي القرية ، التي شهدت احتفال ليلة امس بحفل زفاف العروس، وفوجئوا بوفاةها بعدها بساعة أو اكثر حسبما أكد محمد حامد القاضي، نجل عمومة العروسة قائلا: "البقاء والدوام لله وحده، أمس حضرنا حفل زفافها وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة".
وأضاف: "ربنا يصبر زوجها ووالدها ووالدتها، فقدوا عروستهم في دقائق، لم تكتمل فرحتهم وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفي ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

img_dpeo8cRv

صدمة.. وفاة الإعلامي عبدالله الخالدي بأزمة قلبية مفاجئة

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

14689615281579680817

وفاة زوج بأزمة قلبية أثناء مطاردة زوجته في الشارع

320219112749125737463

شك في سلوكها.. الإعدام لشاب قتل زوجته العروس بطريقة لا تخطر على بال

2021_7_24_23_23_24_406

عروس تبكي وتترك حفل الزفاف أثناء غناء أحمد سعد في فرحها لهذا السبب

290-645x505

السعودية.. وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان