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وفاة عروس الهرم «ليلة الدخلة» والعريس يكشف ما حدث

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العروس
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الخميس، 13-01-2022 12:50 م

لم تُكمل عروس أكثر من ساعة بعد انتهاء حفل زفافها وانتقالها رفقة عريسها إلى بيت الزوجية، إلا وفاضت روحها إلى خالقها، لتحل الصدمة على الجميع.
وتوفت العروس هاجر عصام، ليلة دخلتها بعد أن قررت الدخول إلى الحمام للوضوء وبدء حياتها الزوجية بصلاة ركعتين رفقة زوجها إلا أن الموت باغتها في الحمام.
وأعربت الدكتورة ولاء شبانة، عن حزنها الشديد على وفاة ابنة خالها، عروس الهرم، هاجر عصام، التي توفيت بالأمس ليلة زفافها، مؤكدة على أنها الابنة الوحيدة لوالديها، اللذان سيطرت عليهما حالة من الانهيار التام، بسبب وفاتها.

وقالت ابنة خال العروس المتوفاة، في تصريحات صحفية، إن الفقيدة من حفظة كتاب الله وبطلة فروسية، وكانت تتسم بالأخلاق وطيبة القلب، مضيفة: «كانت ابنة موت.. زي ما بيقولوا».
وتابعت، أنها فوجئت بخبر وفاتها أمس بعد انتهاء مراسم زفافها وتوصيلها لباب شقتها، وحين تم سؤال الزوج عما حدث، قال إنها دخلت كي تتوضأ ولم تخرج: «فضلت أكتر من ساعة في الحمام وطلعت جثة، والنيابة بتحقق، وهي دلوقتي في المشرحة، واحنا في انتظار تصريح الدفن».
وشهدت منطقة الهرم التابعة لمديرية أمن الجيزة، واقعة مأساوية، حينما لقيت عروس، مصرعها، بعد 24 ساعة من حفل زفافها، إثر إصابتها باسفكسيا الخنق، نتيجة تسرب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، وجرى نقل جثمانها إلى مستشفى أم المصريين.

 بلاغ الزوج بالعثور على الجثة
كان العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغًا من مستشفى «أم المصريين» باستقبال عروس، جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين وفاة «هاجر ع. ع» 27 سنة، بـ«إسفكسيا الخنق»، نتيجة تسرب الغاز، داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، ليلة زفافها، ولا شبهة جنائية  في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وبيّنت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن زوجها يدعى «عصام. ح»، يبلغ من العمر 32 سنة، مدير مصنع ملابس، وفي يوم الواقعة دخلت المتوفاة دورة المياه وتأخرت كثيرًا، وعندما فتح دورة المياه، شاهدها جثة هامدة فاقدة الوعي تمامًا، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، فقام بإبلاغ الشرطة.
 

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