الأحد 09 مايو 2021
توقيت مصر 07:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر مشاهدة ليفربول وساوثهامبتون في الدورى الإنجليزي

نجم الزمالك يشعل الجدل بصورة قبل مباراة القمة مع الأهلي

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

صدمة في السعودية.. وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

فرج عامر: الجميع سيدفع الثمن.. والزمالك يرد: تخاريف صيام

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة باختيار حكم جديد لقمة الأهلي والزمالك

صدمة.. الصاروخ الصيني سيسقط غدًا في دولة عربية مجاورة لمصر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

نادر شوقي: تسريح مذيعين بقناة الأهلي بعد اكتشاف انتمائهم للزمالك

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

ADS
 

صدمة في السعودية.. وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

E02f-WMXsAEhsNl
فهد هزازي
Native
السبت، 08-05-2021 05:07 م المصريون

حلّت حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، على صفحاتهم عبر السوشيال ميديا، عقب الإعلان عن وفاة بطل كمال الأجسام "فهد هزازي" الذي توفي بشكل مفاجئ.
وتصدر هاشتاج “#فهد_هزازي_في_ذمة_الله” قائمة تريند موقع “تويتر” في المملكة، وشارك فيه آلاف المغردين الذين قدموا التعازي إلى أسرة بطل كمال الأجسام، سائلين الله أن يرحمه.
وتناقل مغردون في الهاشتاج، آخر صورة نشرها بطل كمال الأجسام، فهد هزازي، أثناء أداء التمارين الرياضية في إحدى صالات التدريب وكان يبدو بصحة جيدة.
وكشف أحد أصدقاء “هزازي” في صوتية على “واتساب” تداولها المغردون، أن وفاةه كانت بسبب نوبة صرع شديدة؛ إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم.
ونفى صديق “فهد هزازي” صحة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل بشأن وفاةه جراء تمارين في أوقات خاطئة وانخفاض الأنسولين في الدم، مؤكدًا أنه “موت مفاجئ بسبب الصرع”.
 

إقرأ ايضا

1-1435830

صدمة.. الصاروخ الصيني سيسقط غدًا في دولة عربية مجاورة لمصر

resize

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

thumbs_b_c_b99808ac1cab05749674b7f05eb055bf

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

أخبار متعلقة

خالد مقداد

تدهور الحالة الصحية لمؤسس «طيور الجنة» وهذه حقيقة وفاته بكورونا

download

تركي الحمد ينشر صورة من الحرم: السعودية الجديدة قادمة بقوة

محمد بن سلمان

«آل سعود» ينشر أحدث صورة لولي العهد رفقة أحد الأمراء

3937528

وفاة والدة الفنان أحمد خالد صالح بـ«كورونا»

كورونا السعودية

السعودية تقدم مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا

السعودية تحذر إيران

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة