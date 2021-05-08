صدمة في السعودية.. وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

السبت، 08-05-2021
05:07 م
المصريون
حلّت حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في السعودية
، على صفحاتهم عبر السوشيال ميديا، عقب الإعلان عن وفاة
بطل كمال الأجسام
"فهد هزازي
" الذي توفي بشكل مفاجئ
.
وتصدر هاشتاج “#فهد_هزازي_في_ذمة_الله” قائمة تريند موقع
“تويتر” في المملكة، وشارك فيه آلاف المغردين الذين قدموا التعازي إلى أسرة بطل كمال
الأجسام، سائلين الله أن يرحمه.
وتناقل مغردون في الهاشتاج، آخر صورة نشرها بطل كمال الأجسام،
فهد هزازي
، أثناء أداء التمارين الرياضية في إحدى صالات التدريب وكان يبدو بصحة جيدة.
وكشف أحد أصدقاء “هزازي” في صوتية على “واتساب” تداولها المغردون،
أن وفاة
ه كانت بسبب نوبة صرع شديدة؛ إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم.
ونفى صديق “فهد هزازي
” صحة الشائعات المتداولة على مواقع
التواصل بشأن وفاة
ه جراء تمارين في أوقات خاطئة وانخفاض الأنسولين في الدم، مؤكدًا
أنه “موت مفاجئ
بسبب الصرع”.