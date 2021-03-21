وفاة نوال السعداوي بعد صراع مع المرض

الأحد، 21-03-2021
02:56 م
المصريون
أعلنت ابنة الكاتبة
الكبيرة نوال السعداوي، وفاة
ها منذ قليل
اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض
، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة
صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن منى حلمي، نجلة نوال
السعداوي، قولها قبل أيام إن والدتها تعاني من صعوبة في بلع الطعام وهو ما اضطر على
إثرها لتركيب أنبوبة في المعدة لتسهيل البلع.
ونوال السعداوي من مواليد عام 1931، هي طبيبة وكاتبة
وروائية
مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.
تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مصر
العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا
الدولية من بلجيكا، وفى عام 2012 فازت بجائزة
شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.
وهى إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى أنه يصعب على
القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من
نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته "المجتمع الذكورى"،
وفوق كل ذلك هى صاحبة كتب وأعمال لا تزال إلى اليوم صاحبة صدى واسع، وقضايا مهمة، منها
وضع المرأة فى الإسلام، ومحاربتها ظاهرة ختان الإناث.