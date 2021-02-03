«محمد رضا».. شارك في عملية سرية ضد إسرائيل ومات بطريقة عجيبة
محمد رضا
الأربعاء، 03-02-202108:14 مالمصريون
بلا
خلاف يعتبر الفنانمحمد رضا أحد أيقونات الكوميديا والزمن الجميل.
هناك
جوانب كثيرة في حياة محمد رضا، لا يعرفها كثيرين، فقد حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938، وأبهر الكاتب الكبير نجيب
محفوظ بدور"المعلم كرشة".
شارك
"رضا" في دور فنى وبطولي بعملية سرية للغاية ضد إسرائيل نجحت في تحقيق
الهدف، وفي الفيديو الذ نشره البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف طريقة وفاةه
العجيبة، أثناء صيامه في رمضان.