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إمام مسجد يكشف أغرب ما حدث لفنان شهير في آخر صلاة قبل وفاته بساعات

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 02-02-2021 09:43 ص المصريون

العديد من الفنانين وخاصة من "زمن الفن الجميل" كتبوا أسمائهم في تاريخ الفن بأحرف من نور، لكن مع مرور الوقت ربما لا يعرفهم الجيل الجديد، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة فنية كبيرة، الفنان الراحل حسين الشربيني.
ويعد "الشربيني" من الفنانين الذين ربما لا يعلم كثيرين شيئًا عن حياتهم الشخصية، وفي الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حبًا في الفنان الراحل وتذكيرًا به، يلقي الضوء على أعماله الفنية وحياته، وعلاقته بربه بعد ابتعاده عن الفن، حتى كانت خاتمة السعادة إذا فاضت روحه إلى ربه أثناء الإفطار في رمضان، ونعاه إمام المسجد الذي كان يصلي فيه قبل وفاةه بيوم كاشفًا عن أغرب ما حدث للفنان في آخر صلاة له بالمسجد.

 

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