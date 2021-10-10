وفاة الشيخ صالح الشمراني يتصدر الترند في السعودية

الأحد، 10-10-2021
01:04 م
تصدر اسم الشيخ صالح الشمراني
إمام وخطيب جامع المنيع بحي الروابي بالرياض ،
الترند في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية،
بعد إعلان وفاة
ه، إثر مرض ألم به.
وأعلن الأستاذ بجامعة الإمام عبدالعزيز الشايع نبأ وفاة
الشيخ الشمراني عبر
حسابه في تويتر ، وكشف عن أمنيته الأخيرة والتي تمثلت في المساهمة في نشر 10 سور قام
بإرفاقها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام
1443هـ، محتسباً الأجر عند الله.
ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ صالح الشمراني
، والذي ظل 20 عاماً
إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.