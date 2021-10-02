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فيفي عبده: لا تكتبوا على قبري «راقصة»

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السبت، 02-10-2021 10:11 ص

ردت الفنانة الراقصة فيفي عبده، على سؤال المذيع العراقي، نزار الفارس، أثناء لقائه معها على قناة “الرشيد” العراقية، أمس الجمعة، إن كانت تقبل أن تكتب كلمة "الراقصة" على قبرها.
وأجابت فيفي عبده أنها عندما بدأت في تصميم مدفنها قررت أن يكون مشابها تماما لمدفن المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، مشيرةً إلى أن حليم لم يكتب كلمة "الفنان" على قبره، وهو ما جعلها تقتنع بعدم كتابة كلمة "الراقصة" على قبرها.
وأوضحت فيفي عبده أنه لا يجوز أن تكتب راقصة على قبرها وهي تستعد للقاء الله تعالى بعد موتها، فقد شددت على أن الله هو من يحاسب عباده، وليست هي أو المذيع.
ولفتت إلى أنها لن تجعل أحد يضع لقبا على قبرها، مضيفةً أنها قد تكون أخطأت عندما صرحت في وقت سابق أنها عندما تقف أمام يدي الله تعالى ستخبره أنها تحب الرقص.
 

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