وفاء عامر تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن تعدد الزوجات

السبت، 06-01-2024
05:02 م
نسمه عبد الوهاب
اثارت الفن
انة وفاء عامر
، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها عن رأيها في مسألة تعدد الزوجات.
جاء ذلك خلال حلول وفاء عامر
ضيفة على الإعلامية مروة صبري، ببرنامج "قعدة ستات"المذاع على قناة "اليوم" الفضائية.
وفي فقرة بعنوان "ماذا لو؟"، أجابت وفاء عامر
على سؤال: "ماذا لو جوزك قال لك عاوز أتجوز عليكي؟، قائلة: "هقول له آه يا حبيبي أمتي، مش حاجة هتبسطه.. يبقى عادي"
وأوضحت الفن
انة ، أن زوجها لن يقدم على خطوة الزواج من غيرها، ولكنها على الرغم من ذلك لا تمانع إذا ما كانت تلك هي رغبته "جوزي مش هيعمل كده، لكن إحنا متفقين إن الممنوع مرغوب. ليه أقول لأ؟".
وأضافت: "أنا بغير عليه ومحدش يقدر ينافسني، لو جالك قالك عاوز أتجوز وهو واخد القرار يبقى (بيدي لا بيد عمرو)، هتقولي له لأ هيتجوز برضه، يبقى خليه خايف منك ومتفتحيش الموضوع".
وفي سياقٍ آخر، كشفت وفاء عامر
عن مراودة خاطرة عدم الرغبة مجدداً في التمثيل لها في بعض فترات حياتها، مشيرة إلى مداومتها على جلسات الاستشارة النفسية مع إحدى الطبيبات لتأثر صحتها النفسية من بعض الأدوار التي قدمتها بالأعمال الفن
ية.