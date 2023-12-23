هاني شاكر يكشف حقيقة خلافه مع نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

السبت، 23-12-2023
06:28 م
نسمه عبد الوهاب
اوضح الفن
ان هاني شاكر
في بيان أصدره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" حقيقة الخلاف بينه وبين نقيب المهن الموسيقية الفن
ان مصطفى كامل.
وتضمن البيان: "الفن
ان هاني شاكر
يؤكد على الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفن
ان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس ادارة النقابة ويبرًا بأسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفن
ان مصطفى كامل".
ويحيي الفن
ان هاني شاكر
أول حفلات الكريسماس غدًا السبت في بيروت.
يذكر أن آخر مشاركات الفن
ان هاني شاكر
كانت بعنوان "الهوية عربي" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني كلمات اسامه حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والسوشيال ميديا.