الأحد 05 فبراير 2023
توقيت مصر 10:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يجلس بجوار جثة شقيقته بعدما قتلها: "غسلت شرفي"

الإعلان عن موعد ومكان جنازة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

رسميًا.. قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وريال مدريد

نجم الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد: "افتكروا كلامي كويس"

"وضع يده على فخذها".. فيديو جرئ لفنان وفنانة سعودية يثير الغضب بالمملكة

وفاة راقصة شهيرة بشكل مفاجئ داخل ملهى ليلي بالمهندسين

ما هي أفضل مواقع التداول لعام 2023

القضاء ينظر دعوى وقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام

عمرو أديب يتوقع أشياءً غريبة ستحدث قريبًا: ناس ماتت هترجع تاني!

ADS
 

"وضع يده على فخذها".. فيديو جرئ لفنان وفنانة سعودية يثير الغضب بالمملكة

Capture
الفنانان
Native
Teads
الأحد، 05-02-2023 09:05 ص

 

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممازحة عفوية بين الفنانة السعودية وعد، ومواطنها الفنان علي عبد الكريم.

 

وظهر الفنان علي عبد الكريم وهو يجلس على الأريكة، بينما جلست الفنانة وعد على الحافة واضعًا يده على فخذها، وتبادلا الحديث.

 

وقالت الفنانة وعد: «أنا أموري تمام، وكنا نبغاك تجينا البرنامج، ما رضيت»، ليرد عليها علي عبد الكريم: «إن شاء الله».

 

وأضافت الفنانة في إشارة لموافقة علي عبد الكريم على الظهور معها: «وعد؟»، ليرد عليها: «وعد».

 

وختمت الفنانة وعد حديثها مع علي عبد الكريم: «يا فديتك، يا فديتك».

وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين وضعية جلوسهما التي تتنافى مع العادات والتقاليد الخليجية المحافظة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

Capture

يجلس بجوار جثة شقيقته بعدما قتلها: "غسلت شرفي"

elaosboa53062

الإعلان عن موعد ومكان جنازة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

Capture

وفاة راقصة شهيرة بشكل مفاجئ داخل ملهى ليلي بالمهندسين

أخبار متعلقة

b4ecf75877fd80eea44cbebd95e535a7

مشاهد تروج للشذوذ الجنسي.. غضب في السعودية ومطالب بإغلاق قناة فضائية

elaosboa79826-scaled

بعد قرار السعودية.. تعرف على كيفية أداء العمرة بتأشيرة المرور المجانية

تنزيل

تفاصيل العثور على عبدالرحمن العنزي ميتًا في بحيرة بأمريكا

000_1QF0QW

إجراء جديد.. مصر تصدر بيانًا بشأن المصريين العاملين في السعودية

Capture

علي عجمي يقبل يد رهف القحطاني يتصدر تريند السعودية.. ويخرجان في فيديو جديد للتعليق

Capture

مصري توعد زوجته بالضرب فور وصولها السعودية والأخيرة تجبر الطائرة على العودة للقاهرة