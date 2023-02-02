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بعد قرار السعودية.. تعرف على كيفية أداء العمرة بتأشيرة المرور المجانية

elaosboa79826-scaled
العمرة
Native
Teads
الخميس، 02-02-2023 10:06 ص

 

أطلقت المملكة العربية السعودية، تأشيرة المرور إلكترونيًا للقادمين إلى المملكة جوًا، والتي تسمح للعابرين بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والتنقل وحضور الفعاليات السياحية.

 

ويتقدم الراغب في السفر، بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية التابعة "للخطوط الجوية السعودية أو طيران ناس"، ليتم تمريرها آليًا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، لمعالجتها وإصدارها بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

 

رسوم التذكرة والغرفة في فنادق مكة والأوراق المطلوبة

 

- يرتبط سعر التذكرة بدون تأشيرة داخل برنامج "تذكرتك تأشيرة"، بسعر تذكرة الطيران والمطار الخاص بالواجهة والدرجة التي يحجزها المسافر على متن الطائرة.

 

- يتراوح متوسط سعر التذكرة (ذهاب وعودة) عبر "الخطوط السعودية أو طيران ناس" بين 8 آلاف و11 ألف جنيه مصري، دون الاضطرار لدفع رسوم فيزا السعودية.

 

- يضاف لهذا المبلغ، رسوم دفع مبلغ حجز الغرفة للإقامة بإحدى فنادق المملكة.

 

- متوسط سعر الغرفة لمدة 4 ليال في فنادق مكة وفقا لمواقع حجز الفنادق السعودية بين 1000 و4 آلاف جنيه، حسب المنطقة والمسافة.

 

- وبجمع الـ4 والـ8 آلاف جنيه يصل إجمالي أقل سعر للعمرة ضمن برنامج "تذكرتك تأشيرة" للمصريين بحوالي 13 ألف جنيه.

 

- القيمة الإجمالية دي غير شاملة التنقلات الداخلية من المطار إلى السكن والحرم.

 

- الأوراق المطلوبة للحصول على التذكرة، جواز سفر وصورتين شخصيتين.

 

- التأشيرة لا تحتاج إلى باركود العمرة لأنها عبارة عن تأشيرة عبور -"ترانزيت"-.

 

جدير بالذكر، أن تأشيرة المرور الرقمية، تكون مجانية وفورية وستصدر مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

 

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