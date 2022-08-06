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بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر

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كاظم
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 10:22 ص
يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، يوم الثلاثاء المقبل.
وحددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وفئاتها على النحو التالي:

- الفئة الأولى: 2760 جنيهاً.

- الفئة الثانية: 3510 جنيهات.

- الفئة الثالثة: 4260 جنيهاً.

- الفئة الرابعة والأخيرة: 5010 جنيهات.

كما حددت الأوبرا المصرية مجموعة من الشروط لدخول الحفل وهي:

ارتداء الملابس المناسبة للمكان.

الالتزام بمقاعد الجلوس، ويمنع تحريكها أو تبديلها.

الجلوس في المكان المحجوز، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يسمح بالدخول بالملابس الكاجوال، وممنوع ارتداء الشورت.

غير مسموح الدخول بدون ارتداء الكمامات.

الالتزام بالدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم، والخضوع لقياس الحرارة.

ممنوع دخول الأطفال دون سن 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

وكان الفنان العراقي أحيا حفلاً أمس الخميس في منطقة الساحل الشمالي المصري بعد غياب دام نحو 13 عاماً.

وقوبل الساهر بحفاوة كبيرة من الجماهير التي حضرت الحفل بأحد المنتجعات السياحية على طريق "الإسكندرية - مرسى مطروح".

وانسجمت الجماهير من الأغنيات التي قدّمها كاظم الساهر ومنها "كلك على بعضك حلو" و"هذه فاتنتي"، كما قدم عدداً من الأغنيات التي سيطرحها في ألبومه الجديد.
 

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