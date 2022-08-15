تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

الإثنين، 15-08-2022
11:46 ص
حالة من الصدمة انتابت زوجة بعد عامين من زواجها، حيث اكتشفت أن زوجها
يخونها مع سيدة أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج.
قررت الزوجة رفع دعوى طلاق
، حيث قالت أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت من
زوجها منذ عامين بعد خطبة استمرت 9 شهور ، وأن زوجها سافر بعد الزواج لأنه يعمل
بالخارج .
وأضافت: على الرغم من الكدر الذي كنت ألقاه من أسرة زوجي ، لكني كنت أصبر
من أجله ، ولطالما طالبته أن يأخذني لأقيم معه بالخارج لكنه كان يرفض بحجة أنه غير
مستقر هناك رغم إقامته بذلك البلد منذ فترة طويلة .
وتابعت: طلبت من شقيق صديقتي الذي يعمل بنفس البلد مع زوجي أن يذهب ليسأل
عنه ، وهناك اكتشفت المصيبة ، حيث أن زوجي مرتبط بسيدة هناك وأنجب منها طفلين دون
زواج ، وعندما واجهته بما حدث اتهمني أنني أتجسس عليه وأغلق الهاتف في وجهي لذا
قررت رفع تلك الدعوى .