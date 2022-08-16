وزير التعليم يحسم كل الجدل المثار ويصدر 8 قرارات عاجلة

بعد ساعات من
التعديل الوزاري ، حرص الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم الجديد ، الذي جلس
لأول مرة على كرسي وزير التربية والتعليم أمس الاثنين 15 اغسطس 2022 ، على اصدار
عدد من القرارات
التي لاقت اهتمام الرأي العام الذي كان ينتظر أول قرارات
وزير
التربية والتعليم الجديد .
قرار عاجل بشأن
نظام التعليم الجديد
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير فى فلسفة المنظومة
التعليمية ، لافتاً إلى أن تطوير العملية التعليمية أمر يتوافق مع توجيهات القيادة
السياسية، والخطة الاستراتيجية للدولة".
قرار بشأن تعامل الوزارة مع أولياء الأمور
والطلاب في الفترة القادمة
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، العمل بسياسة الحوار، ومشاركة
أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية،
والذي يتجلى فى البنية التكنولوجية في المدارس والمنصات التعليمية، وبنوك الأسئلة،
وجدارات مناهج التعليم الفنى، وتدريب المعلمين، والمناهج الجديدة، وغيرها من
الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.
بشرى سارة لـ
الطلاب المتفوقين
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، الاهتمام بالطلاب الموهوبين
والمتفوقين في جميع مدارس جمهورية مصر العربية ، مؤكداً أن هذا يأتي تنفيذا
لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور رضا حجازي
: سنسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم؛
مشددا على جميع قيادات الوزارة و المديريات بالتعاون مع الجهات المتخصصة لاكتشافهم.
ماذا قرر رضا
حجازي بشأن المعلمين ؟
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ، أن يتعامل مع المعلم على أنه الركن الأساسي
في تطوير العملية التعليمية وتفعيلها.
وشدد الدكتور
رضا حجازي
على إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم، وتدريبه ليستطيع توصيل
المعلومة إلى الطالب وتمكينه من المهام الأدائية وفق المناهج الدراسية.
هل قرر رضا حجازي إقصاء أحد بعد جلوسه
على كرسي وزير التربية والتعليم ؟
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم ، عدم اقصاء أحد ، حيث قال لدينا الكثير من الأفكار
والمهام التي سنبذل قصارى جهدنا في تنفيذها بدون إقصاء لأحد، حيث إن ما تم بناؤه
يجب استثماره واستكماله.
قرار هام بشأن
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
أصدر الدكتور رضا حجازي
وزير التربية
والتعليم الجديد قرارا بإتاحة فرصة جديدة للسماح للطلاب المتخلفين عن أداء اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم
والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس بأداء
الامتحانات.
وحدد الدكتور
رضا حجازي
وزير التربية والتعليم المواعيد التالية لهذه الفرصة الجديدة :
يوم الأربعاء
الموافق 17 أغسطس 2022 موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس
للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.
يوم الخميس 18
أغسطس 2022 موعدًا لأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان في المواعيد التي كانت مقررة من قبل.
وأشار الدكتور
رضا حجازي
وزير التربية والتعليم إلى أن الطلاب الذين سينعمون بهذه الفرصة الجديدة
هو الطلاب المستوفون لمستندات التقدم فقط
ولهم بطاقات تحقيق شخصية لدى رؤساء اللجان.
وأكد الدكتور
رضا حجازي
وزير التربية والتعليم أنه يمكن
للطلاب الذين لم يستوفوا أوراقهم أن يتقدموا بمستنداتهم إلى الإدارة العامة
للامتحانات قبل بدء امتحانات التخلفات وذلك لتمكينهم من أداء الامتحان وأخذ بطاقة
تحقيق الشخصية.
قرار جديد بشأن
الدبلومة الأمريكية
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبول امتحان SAT للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية
فقط بشرط أن يكون لديهم إقامة بالدولة التي أدي الطلاب بها الامتحان، وقبول شهادة
امتحان ACT للطلاب من داخل جمهورية مصر العربية
للالتحاق بالجامعات المصرية.
كما قرر الدكتور
رضا حجازي
قبول شهادة امتحان EST للالتحاق بالجامعات المصرية،
والاستمرار في تطبيق الـ Matching على مستوى المادة أسوة بالعام الماضي،
على أن يقتصر تطبيق الـSuper Matching لـG12 لهذا العام فقط.
جاء ذلك حرصًا
من الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد على
الاستفسارات الخاصة بالمعايير التي تم وضعها بشأن الامتحان المصري EST كإمتحان
مؤهل وحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة
الدبلومة الأمريكية من مدارس داخل مصر فقط أم الحاصلين عليها من جميع أنحاء
العالم، والاستفسار عن امتحان ACT والـ Matching على مستوى
الشهادة المادة الواحدة ونظرًا لأن اختبار EST تم تطبيقه من العام الماضي.
أول قرار من
وزير التربية والتعليم بشأن تظلمات الثانوية العام
قرر الدكتور رضا
حجازي وزير التربية والتعليم تحديد مقرات تظلمات الثانوية العامة
2022 في عدد من
محافظات الجمهورية، لاستقبال الطلاب المتقدمين بها لإعادة الاطلاع على أوراقهم في
المواد المتظلمين منها.
وأعلن الدكتور
رضا حجازي
عناوين مقرات تظلمات الثانوية العامة
2022 في المحافظات والتي تمثلت
فيما يلي :
لجنة النظام
والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)
لمديريات
الإسكندرية، والغربية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة.
العنوان: مدرسة
نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات 134 طريق الحرية شرق - تليفون 034202223
لجنة النظام
والمراقبة قطاع المنصورة (ب)
لمديريات
الدقهلية، والشرقية، ودمياط.
العنوان: مدرسة
المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171
لجنة النظام
والمراقبة قطاع الإسماعيلية
لمديريات
بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء.
العنوان: المجمع
التعليمي بالإسماعيلية 0643352749.
لجنة النظام
والمراقبة قطاع أسيوط
لمديريات
المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد.
العنوان: مدرسة
ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046
لجنة النظام
والمراقبة قطاع قنا
لمديريات قنا،
وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر.
العنوان: مدرسة
فاطمة الزهراء ث بنات حي المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578
المدينة
التعليمية بالسادس من أكتوبر
لمديريات
القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وبنى سويف، والفيوم.
العنوان:
المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.