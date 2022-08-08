أول تحرك من التعلم بشأن نتيجة أبناء عائلات معروفة في الصعيد

الإثنين، 08-08-2022
10:50 ص
رصدت وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المدارس
في محافظات الصعيد
بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة
ونتائجهم.
وتؤكد الوزارة في
بيانها، أنها تحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وتم تشكيل لجنة قانونية
للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان. وستتخذ
الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في
المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.
كذلك يتم تداول
منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من
الصحة، وتحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن
النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية.
وتهيب الوزارة بالجميع
الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.